Незаконні колектори

Столична прокуратура заборонила Черновецькому стягувати з киян борги за допомогою колекторів.

Правоохоронці опротестували відповідне розпорядження Київської адміністрації. У документі зокрема йдеться про залучення на конкурсній основі спеціалізованих підприємств, так званих колекторських компаній для стягнення боргів з населення.У прокуратурі наміри київської влади зменшити комунальні борги вважають позитивними. Однак наголошують - за законом стягувати борги з населення має право лише балансоутримувач - і через суд. А тому діяльність колекторських компаній правоохоронці вважають незаконною.Більше того, кажуть в прокуратурі, самі розпорядження київська мерія прийняла незаконно - не опублікувала їхніх проектів та не погодила з Державним комітетом з питань регуляторної політики та підприємництва.