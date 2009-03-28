Незаконні операції

Фінансовий регулятор оштрафував Soros Fund на $2,2 млн.

Угорщина оштрафувала інвестфонд американського мільярдера Джорджа Сороса за маніпуляції на фондовому ринку. Фінансовий регулятор країни зобов'язав Soros Fund Management LLC протягом місяця виплатити 2 млн. 200 тис. доларів. За його даними, дії інвестфонду на фондовій біржі Будапешта у жовтні минулого року призвели до сильного обвалу акцій банку OTP. Усього за кілька днів цінні папери найбільшого комерційного банку Угорщини подешевшали з більш ніж 17 доларів до 11-ти.Сам Джордж Сорос, який народився в Угорщині, заявив, що він поінформований про рішення регулятора, однак не брав участі у незаконних трансакціях. Торік він пішов у відставку і не контролює діяльність свого фонду.