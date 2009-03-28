"Нездорова" весна

Менше відсотка українців зустрічають весну як свято.

Для решти ця пора року пов’язана з певним дискомфортом - адже саме зараз організм перебудовується на теплий сезон, і люди потерпають від так званого "синдрому астенізації". І хворі, і здорові люди напровесні стають менш працездатними - оскільки їх імунна система виснажена.Олександр Назаренко: (лікар-імунолог клініки "Форпост"): "Імунна система має контролювати в організмі постійність середовища, його безпеку як від вірусів, бактерії, так і від різних паразитів, від різних процесів, які відбуваються всередині. Тобто, у нас щодня утворюється тисячі ракових клітин під впливом екології. Імунітет контролює – свій чи чужий і захищає від цього".Тримати ліки при собі і бути уважними медики радять тим, у кого алергія або хронічні недуги: з приходом весни про себе нагадують легеневі хвороби, хронічні бронхіти, гайморити, бронхіальні астми, особливо хвороби шлунково-кишкового тракту.Галина Анухіна (професор, дієтолог НМАПО ім.П.Шупека): "Є деякі захворювання, які мають певний біологічний ритм і частіше загострюється в весняний період. До таких захворювань відноситься виразкова хвороба шлунку дванадцятипалої кишки, і лікарі знають, і самі пацієнти знають, вони вже готуються до цього сезону,стараються більш чіткіше дотримуватися режиму харчування, виконувати рекомендації лікарів".Попередити весняну недугу можна, вживаючи вітамінно-мінеральний комплекс, і оновивши раціон харчування - додати свіжих овочів і фруктів, і максимально обмежити вживання жирного та гострого. В ідеалі громадяни мали б більше займатися спортом - у кого є час і бажання - навіть спробувати щось особливе - приміром йогу - нелегкий, однак ефективний спосіб згармонізувати фізичний стан і душевний розвиток. Головне - не перенапружуватися.Олексій Скупко (викладач йоги): "Зараз триба посилено чистити гланди, посилено промивати ніс спеціальними процедурами, потрібні спеціальні масажі для вух, для гланд, для щитоподібної залози. Дуже багато вправ, щоб прочистити слізні залози, синуси. Це цілий комплекс вправ, який у йозі називають шат-карма – 6 дій".Лікарі застерігають - весняна криза найбільше б’є по дітях та чоловіках. Останні, щоправда, потерпають через власне небажання більше дбати про своє здоров’я.