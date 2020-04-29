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      Незручно вийшло: Ляшко замурував не той вхід у ресторан "Велюр"

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      Вхід у ресторан "Велюр" замурували: Олег Ляшко переплутав двері
      Ляшко помилився входом, коли мурував "Велюр" / tomato.ua

      Екснардеп Олег Ляшко влаштував справжнє шоу, замурувавши вхід до ресторану депутата Миколи Тищенка "Велюр", який звинувачують у роботі під час карантину. Втім як повідомив інший екснардеп Борислав Береза, Ляшко замурував зовсім не вхід.

      Олег Ляшко разом з прихильниками замурували лише вихід на літню терасу, повідомив у своєму фейсбуці Борислав Береза.

      До слова Ресторан Тищенка "Велюр" замурував Ляшко: за справу взялася поліція

      Якщо ж підійти до входу і глянути… Опа! Це була піар-акція не зрозуміло, для кого. Залишається запитати лише одне: а чому ж забули вхід теж замурувати?
      – запитав екснардеп.

      Він зазначив і навіть показав, що вихід на терасу, який Ляшко називав входому ресторан, справді замурували. У такому стані він стоїть і досі.

      "Видно, хтось був зацікавлений саме в шоу, а не в тому, щоб закрити ресторан по-справжньому. Тому вийшло саме так", – заявив Борислав Береза.

      Ляшко замурував не той вхід у "Велюр": дивіться відео

      Скандал з "Велюром": коротко

      Журналісти Bihus.info впродовж кількох днів стежили за рестораном депутата від "Слуги народу" Миколи Тищенка і помітили, що для нього карантинні обмеження – не писані. Туди досі продовжували приходити гості, щоправда лише з числа так званих "віпів".

      Це неабияк обурило громадськість. Ще б пак, адже поки увесь бізнес переживає величезну кризу на тлі жорстких карантинних обмежень, представники влади продовжують заробляти, порушуючи заборони, які самі ж і ввели.

      Тут одразу ж нагадав про себе "головний радикал" Олег Ляшко. Він зібрав кількох однодумців і пішов мурувати вхід у ресторан "Велюр". Його двері заклали піноблоками і залили монтажною піною. Стіни ж розписали написами, що "це карантин" і "закон один для всіх".

      Ляшко замурував вхід у ресторан "Велюр" дивіться відео

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини Києва Карантин в Україні 2020 Новини політики Новини України Борислав Береза – новини Олег Ляшко Микола Тищенко Скандал
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