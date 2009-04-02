Незвичайна екскурсія

Новий погляд на столицю - тепер історичними місцями Києва можна проїхатися з вітерцем.

Одне з екскурсійних бюро запропонувало альтернативу довгим та часом виснажливим пішохідним екскурсіям - прогулянки на електро-скутерах. Арсеній Фінберг (координатор проекту): "Ідея екскурсії на сігвеях не нова і майже в усіх країнах Європи та у США, майже в усіх містах є подібні екскурсії. Сігвей - це дуже зручний засіб транспортування, який дозволяє долати більші відстані і з більшим задоволенням від цього."Екологічно чистий транспортний засіб дуже простий в експлуатації і, заряджений від звичайної електромережі, готовий працювати до шести годин. Освоїти такий скутер дуже просто - вистачить лише кілька хвилин. Екскурсоводи, які вже провели кілька пробних "швидкісних екскурсій", кажуть - сігвей може "осідлати" як 10-ти річна дитина, так і людина похилого віку. Головне - розслабитися і не поспішати, а техніка із системою самобалансування зробить все за вас. Богдан Нога (бренд-менеджер компанії-власника сігвеїв): "Для того, щоб навчитися, тільки що, може бути бачили наочний приклад, в перебігу однієї хвилини практично будь-яка людина стає на сигвей і, можна сказати, отримує права водіння сігвеєм." Перший маршрут екскурсійники проклали двома мальовничими столичними парками - Маріїнським та Хрещатим. В найближчих планах - маршрути Великим Ботанічним Садом, Голосієвським парком та Феофанією.