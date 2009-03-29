Незвична справа

Іспанія проти безкарних тортур.

Іспанський суд погодився розглянути позов правозахисників проти шести високопосадовців у колишньому керівництві США, які нібито дозволили спецслужбам застосовувати тортури у в'язниці Гуантанамо. Як повідомляє "Нью-Йорк Таймз", звинувачення висунуті проти колишніх міністра юстиції США Альберто Гонсалеса, заступника міністра оборони з політичних питань Дугласа Фейта, начальника апарату та юридичного радника віце-президента Девіда Еддінгтона, головного юридичного консультанта Пентагону Вільяма Хейнса та екс-помічників міністра юстиції Джея Байбі і Джона Ю. Юридичними підставами для порушення справи стали свідчення п'яти громадян Іспанії, які відбувають ув'язнення у сумнозвісній американській тюрмі. Іспанські суди мають повноваження розглядати справи про застосування тортур або про військові злочини, навіть якщо вони вчинені на території іншої держави. Розглянути питання про те, чи було порушено міжнародне право щодо в'язнів Гуантанамо доручили Бальтазару Гарсону, відомому тим, що він видав ордер на арешт колишнього чилійського диктатора Аугусто Піночета.