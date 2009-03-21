Незвичні меблі

Французький дизайнер Франческо Пассаніті, автор ексцентричного проекту Музею Сучасної Літератури в Німеччині, відомий не лише своїми архітектурними здобутками.

Його коник - бетонні меблі. Так, один із найпопулярніших експонатів в колекції майстра, стіл "Політ", коштує якихось 10 тисяч євро. Взагалі, все, що творить Пассаніті - унікальне. Щоправда, працює майстер лише на замовлення.Франческо Пассаніті (дизайнер): “Гра світла на цементі повинна вразити до глибини душі людей, які купують наші столи. Я творю лише на замовлення. Доводилося робити як малесенькі журнальні столики, так й велетенські столи”.Іще якихось 15 років тому Франческо клав цеглу на будівництві. Пізніше дизайнер зрозумів, що цемент - більш ніж спосіб звести споруду.Франческо Пассаніті (дизайнер): “Я хотів творити для людей. Хотів робити речі, яких досі ніхто не робив. Мабуть, тому я вивчав техніки, якими будівельники зазвичай не користуються. Починав я із цементування кухонь та ванних кімнат. А пізніше зайнявся й окремими об`єктами”.Сьогодні Пассаніті творить із цементу практично усе: від крісел та шаф до картин та скульптур. Творіння дизайнера користуються неабияким попитом, адже, вони оригінальні, прості та, завдяки своїй хитромудрій конструкції, не важчі за дерево.Франческо Пассаніті (дизайнер): “Коли я допрацював систему виготовлення надлегких меблів з цементу, то навіть був вимушений збільшити товщину стінок, аби такі крісла та дивани мали важчий вигляд. Та, насправді вони практично нічого не важать. До прикладу, основа ось цього стола зроблена із деревини. Ми просто намагаємося надати нашим меблям вигляду надважких, хоча вони легші за звичайне девер’яне крісло”.Робити меблі з цементу, може, ідея й не з найкращих. Проте, для Франческо Пассаніті бетонний інтер`єр - це, перш за все, прояв витонченого смаку та оригінальності. А квартира дизайнера - хороший приклад цього.Франческо Пассаніті (дизайнер): “Цемент не нав`язливий. Гадаю, насправді в ньому все дуже добре збалансовано. А до всього підлога із фанери підкреслює індустріальний дизайн моєї квартири. Всередині в столі є отвір. Таким чином я намагався зберегти пропорції. Цілим він не виглядав би так ефектно”.Незвична квартира та іще химерніша студія. У двадцятих роках минулого сторіччя тут працював французький фізик Фредерік Жоліо-Кюрі.Франческо Пассаніті (дизайнер): “Колись тут була лабораторія Кюрі. Саме тут він розділив свій перший атом. Це доволі незвичне місце. Час до часу його орендують для кінозйомок”.Так, вже незабаром кіношники знову виселять Пассаніті на кілька місяців із майстерні. Добре, що хоч меблі Франческо не такі важкі, як видаються на перший погляд.