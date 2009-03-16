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NHL. Регулярний чемпіонат

11:19, 16 березня 2009 214

"Пітсбург" переграв "Бостон".

"Пінгвіни" злітають все вище. Хокеїсти із "Пітсбурга", які ще нещодавно посідали в турнірній таблиці місце поза зоною плей-офф - тепер уже п'яті на Сході. Цієї ночі Федотенко і компанія залишили без очок лідерів своєї конференції - "Бостон Брюінс". Недовго запрягати вирішив Білл Герін – 1:0 на першій хвилині поєдинку. Відповідь Реккі - вже через 16 секунд. Ще до першої перерви суперники доводять рахунок до 2:2. Голи в активі Кессела та Куніца. Наступна шайба Куніца настільки вразила пітсбурзьку публіку, що ковзанку довелося прибирати від картузів, викинутих палкими вболівальниками. Команди продовжували бавитись у квача аж до середини третього періоду. Петр Сікора з одного дотику вкотре виводить "пінгвінів" уперед – 5:4. Аби знову зрівняти рахунок "ведмедям" не вистачило кількох сантиметрів. Натомість Стаал жалю не знав – 6:4, "Бостон" невтомно розтринькує свою перевагу над переслідувачами з "Нью-Джерсі" та "Вашингтону".Хокеїсти із "Нью-Йорка" знову на коні. "Рейнджерс" на власному льоду перемогли "Філадельфію" 4:1, "Айлендерс" на шайбу більше пропустили у "Чикаго". "Детройт" на виїзді розтрощив "Коламбус" 4:0. Четвертої поразки поспіль зазнала "Міннессота" - цього разу від "Сент-Луїса" 3:5. Перемоги також у активі "Сан-Хосе" та "Ванкувера".  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 16 березня 2009
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