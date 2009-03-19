NHL. Регулярний чемпіонат

За відсутності Мартіна Бродо "Нью-Джерсі" пропустило від "Кароліни" 4 шайби.

Вікс і Бродо, як то кажуть - дві великі різниці. "Нью-Джерсі Девілс" вирішили дати відпочити ключовій особі попереднього ігрового дня регулярного чемпіонату NHL. Рекордсмена Мартіна Бродо у рамці воріт "Дияволів" змінив Кевін Вікс. "Кароліна" потерла руки і взялась до справи. В середині першого періоду резервного стража воріт пробив уродженець Києва Антон Бабчук. Старт другої двадцятихвилинки - Ерік Стаал взявся здається з нікуди і вдруге засмутив "Нью-Джерсі". Взяття воріт від Зака Парізе не довго дарувала надію гостям. Перевага "Угаганів" знову зросла до двох шайб після того як вистрілив той таки Бабчук. Добив "Девілс" Сєргєй Самсонов після блискавичної перепасовки біля воріт невдахи матчу Вікса. Друга шайба "Нью-Джерсі", закинута Браяном Джіонтою наприкінці періоду особливого значення вже не мала. 4:2 - "Кароліна" залишається у зоні плей-оф, у тій таки Східній конференції "Нью-Джерсі" йдуть другими.В чотирьох матчах ночі тріумфували винятково господарі. "Коламбус" в овертаймі дотиснув "Чикаго", "Калгарі" закинуло на шайбу більше за "Даллас", "Анахайм" у додатковому періоді перевершив "Нешвіл".