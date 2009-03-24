NHL. Регулярний Чемпіонат

"Нью-Джерсі Девілс" знову пропустили чотири шайби на виїзді.

Зачарували дияволів! Вже третій поспіль виїзний матч регулярного чемпіонату НХЛ "Нью-Джерсі Девілс" завершують із чотирма шайбами у власних воротах. Слідом за "Кароліною" і "Бостоном" найкращу команду Атлантичного дивізіону переграла і "Філадельфія". Шайбою пропущеною всередині першого періоду від Шенахена "Флайєрс" надто не переймались. Чисельну більшість у господарів льоду по черзі вдало використали Бріер і Кнубл. Настала черга "Девілс" відновлювати рівновагу і максимальний рівень інтриги на останню третю 20-хвилинку зберіг Лангенбрюннер. За рахунку 2-2 вирішальним у матчі став потужний дальній кидок Картера. Звернемо і третю шайбу філадельфійці забили у більшості. Насамкінець вже у рівних складах остаточний рахунок гри встановив Ганьє. 4-2 за четвертими у Східній конференції "Флайєрс". "Нью-Джерсі" збираються з думками перед наступним виїздом у Чикаго.У інших двох матчах ігрового дня "Кароліна" в овертаймі перемогла на майданчику "Флориди". У рідних стінах "Калгарі Флеймс" завдали поразки "Детройту".