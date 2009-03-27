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NHL. Регулярний чемпіонат

09:45, 27 березня 2009 185

"Нешвіл" - у зоні плей-офф.

У Нешвілі не люблять акул, тут є свої хижаки. "Нешвіл Предаторс" у відчайдушній боротьбі за зону плей-офф авторитетів не визнають, що й доказали у поєдинку проти одного з лідерів своєї конференції - "Сан-Хосе". Втім починався поєдинок для господарів не найкраще. Джо Павелскі закинутою шайбою відсвяткував свій 200-й в кар'єрі матч у регулярному чемпіонаті NHL. На початку другого періоду Сетогучі виявився найбільш вправним на добиванні – 0:2 і шанси "Нешвіла" не перемогу здавалися доволі примарними. Надія у вболівальників на трибунах "Соммет-Центру" зажевріла після влучного пострілу чеського ветерана Радека Бонка. Згодом Стів Саліван та Мартін Ерат немов по нотах розіграли комбінацію, пошивши в дурні Набокова та його захист. Довершив справу потужний кидок Зенона з 19 метрів. 3:2 - вольова перемога дозволила "Нешвілу" обігнати "Едмонтон" і вийти на восьме місце в Західній конференції."Філадельфія" поступилася "Флориді". "Атланта" за булітами здолала "Рейнджерс". "Коламбус" розгромив "Калгарі". "Монреаль" у овертаймі вирвав перемогу над "Тампою". "Сент-Луїс" переграв "Ванкувер". Жодної шайби з гри не закинули "Даллас" і "Лос-Анджелес", по булітах сильніша команда з "Каліфорнії". "Фінікс" - "Едмонтон" – 3:2.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 27 березня 2009
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