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NHL. Регулярний Чемпіонат

13:43, 1 квітня 2009 179

"Нью-Йорк Нікс" на виїзді поступились "Денвер Нагетс".

Навіть 1 квітня нью-йоркцям не смішно. "Нікс" де-факто вибули з боротьби за плей-оф після невдалого візиту до Денвера. Кухоль пива вилитий бешкетником у нью-йоркському картузі на талісмана господарів паркету не пригнітив ентузіазму "Нагетс", які грали у своє задоволення, попри заздалегідь гарантовану участь у "грі на виліт". Ентоні і компанія втекли від суперників на дванадцять очок вже у першій чверті і далі просто слідкували зайвого собі не дозволили гості. Ні 30 очок найрезультативнішого у матчі Робінсона, ані дабл-даблу Лі не вистачило "Нікс", аби наблизитись до денверців ближче, ніж на три пункти. Жодної інтриги вже не було на майданчику, коли фінальна сирена зафіксувала 111 - 104 на користь "Наггетс". Аби таки увірватись в плей-оф, "Нью-Йорку" замало навіть семи перемог у семи матчах, що залишились до кінця регулярного чемпіонату.У решті матчів "Лейкерс" поступились "Шарлот". "Детройт" зазнав поразки від "Клівленда". "Індіана" вирвала перемогу у "Чикаго". "Філадельфія" впевнено перемогла "Атланту". "Даллас" був сильнішим, ніж "Міннесота". Одним очком "Сан-Антоніо" поступилось "Оклахомі". "Портленд" переміг "Юту". "Сакраменто" капітулювало перед "Новим Орлеаном".   
Джерело: 24 Канал
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Новини за 1 квітня 2009
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