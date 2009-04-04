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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

NHL. Регулярний чемпіонат

17:24, 4 квітня 2009 198

"Флорида" на власному майданчику поступилася "Атланті".

"Пантери" втратили шанс наздогнали "рейнджерів". Для того, аби обігнати команду з Нью-Йорка і потрапити до зони плей-оф, "Флориді" потрібно було перемогти хокеїстів із Атланти. Однак в другому періоді захисники господарів дозволили вийти Річу Певерлі на хорошу для удару позицію, чим канадець не забарився скористатися. Зрівняв рахунок британець Грегорі Кемпбелл. Дива воротарського мистецтва демонстрував воротар "пантер" Крейг Андерсон - у цьому епізоді голкіпер лежачи зафіксував шайбу під коліном. Однак ніякі фокуси не допомогли Андерсонові на 12-й хвилині останнього періоду, коли Певерлі, оформивши дубль, знову вивів "Трешерс" уперед. А на останніх хвилинах поєдинку страж воріт "Флориди" не встиг помінятися на шостого польового гравця. Відчайдушна спроба повернутися на місце виявилася невдалою. 3:1. "Пантери" й надалі лише дев'яті. Результативний пас Понікаровського "Торонто" не допомогли - "кленові листки" поступилися у "Філадельфії". "Тампа" програла вп'яте поспіль. "Вашингтон" поступився "Баффало". "Чикаго" переграло "Нешвіл", "Міннесота" розгромила "Калгарі".   
Джерело: 24 Канал
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Новини за 4 квітня 2009
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