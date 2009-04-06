NHL. Регулярний чемпіонат

"Детройт" здобув 50-у перемогу в сезоні.

"Детройт" починає і перемагає. В п’ятдесяте у поточному регулярному чемпіонаті NHL "Детройт Ред Уінгз" пішли з льоду у хорошому настрої. Оформлення перемоги в домашньому матчі проти "Міннесоти", "Червоні крила" не мали наміру відкладати в довгий ящик. Після влучних кидків Хадлера і Дацюка рахунок ще у першому періоді став 2:0 на користь господарів. "Міннесота" однак здивувала суперників ще до першої перерви. "Дикуни" які не втратили шансів вийти у плей-оф спочатку відквитали одну шайбу зусиллями Клатербука, а в другій 20-хвилинці і повернули паритет - постарався Ґаборік. Попри все клас є клас, і цю теорему вкотре довів Маріан Хосса - коли сирена вже готувалася сповістити про завершення матчу словак оформив перемогу своєї команди – 3:2. "Вашингтон" впорався із "Атлантою", "Флорида" здобула важливу перемогу над "Пітсбургом", "Чикаго" лише в овертаймі дотисло "Коламбус", виїзні перемоги в активах "Сан-Хосе" і "Колорадо".