NHL. Регулярний чемпіонат

Один канадець іншому не помічник.

"Оттава Сенаторс", яка вже втратила шанси на вихід у плей-оф, здобула виїзну перемогу над "Монреаль Канадіенс", останнім ж очки потрібні як повітря. Для господарів все було добре доки не розігрався Дені Хітлі.Після сухого першого періоду, "Монреаль"виграв другий з рахунком 2 - 1, та вирішальної двадцятихвилинки вистачило Хітлі, аби принести перемогу саме столичному клубу. Дубль Дені у третьому періоді, і 3 - 2 за Оттавою.Теж на виїзді 2 очки до свого активу записали чинні чемпіони "Детройт Ред Уінгз". "Баффало Сейбрз" атакувальний потенціал суперників стримували лише в першому періоді, у другому ж Стюарт відкрив рахунок, а заключна частина поєдинку стала повним фіаско для господарів. Двічі Хосса та одного разу Лідстрьом чітко вказали хто є хто на льоду.Шайба Ґаустада для вболівальників "Баффало"стала слабкою втіхою, тим паче, що їх улюбленці навіть із масової бійки вийти переможцями не зуміли. У ще одному матчі цієї ночі "Калгарі" вдома не мало проблем із "Лос-Анджелесом".