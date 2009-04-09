NHL. Регулярний чемпіонат

"Коламбус" вперше в історії пробився до плей-оф.

Все колись буває вперше. "Коламбус Блю Джекетс" переписали історію NHL, вперше за дев’ятирічне існування клубу вступивши у боротьбу за Кубок Стенлі. На льоду "Чикаго", яке вже заздалегідь гарантувало собі участь у грі на виліт, "Коламбусу" необхідно було брати принаймні одне очко, але такими перспективами навіть і не пахло після першого періоду. Господарі "Юнайтед Центр" завдяки Бренту Сібруку і Дейву Боланду повели перед – 2:0. Шлях до омріяної вісімки вже після перерви взялись прокладати Ентоні Вермет та Джейсон Вільямс – 2:2. Попри відсутність мотивації, господарі обертів не збавляли і Мартін Хавлат замкнувши в дотик передачу Патріка Кіна знову вивів "Чикаго" вперед. Гості втім знову проявили характер - Рік Неш перевів гру в овертайм за 5 хвилини до фінальної сирени. Все зрештою визначилось у серії булітів, а таку бажану для "Коламбуса" перемогу принесла хибна спроба Дейва Боланда – 4:3. Закріпитись у вісімці найкращих на "Сході" поки не вдається "Баффало", але шаблі все ще зберігають теоретичні шанси на плей-оф за два матчі до завершення регулярного чемпіонату. Попри пропущену шайбу від "Торонто", за яке, до слова, половину зустрічі відіграв українець Понікаровський, "Баффало" зуміло схилити шальки терезів на власний бік. Помінвіль, Ванек і Гаустад принесли перемогу шаблям – 3:1. "Торонто", нагадаємо, за Ккубок Стенлі у цьому році вже не побореться.