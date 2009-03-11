Ні тероризму!
Фінансові ринки 20:29, 11 березня 2009 393
Народ Ірландії проти вбивць!
Під таким гаслом відбулися мовчазні акції протесту у декількох містах північної Ірландії. Тисячі людей, в основному члени профспілок, вийшли на вулиці з метою засудити вбивства радикалами з ІРА 3 британських громадян. За словами організаторів акції, екстремісти повинні зрозуміти, що народ ніколи їх не підтримає.Нагадаємо, у суботу в графстві Антрім невідомі розстріляли двох британських солдатів. Ще один подібний інцидент трапився у понеділок ввечері. Тоді внаслідок обстрілу поліцейського патруля загинув правоохоронець. Відповідальність за інциденти взяли на себе екстремісти з організацій, які від’єдналися від Ірландської республіканської армії.
Джерело: 24 Канал
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