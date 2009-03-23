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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Ніч у бібліотеці

14:47, 23 березня 2009 761

Провести ніч у бібліотеці запросили львівських школярів.

Так у місті розпочали Всеукраїнський тиждень дитячого читання. Дійство відбувалось у Центральній дитячій бібліотеці Львова. Провести ніч поруч із книгами зголосились більше 30 школярів. Обов’язковою умовою був письмовий дозвіл батьків.Наталія Бібіка (завідувач відділу обслуговування Центральної дитячої бібліотеки): “Наші діти ходять всюди навіть, нічні клуби, а чому бібліотека не може скласти конкуренцію нічному клубу. В клубі діти потанцюють, а тут вона і почитає книжку і послухає думки друзів і подивиться на нічну бібліотеку отримає задоволення і бібліотекар і дитина”.Леся Диванчук (учасниця дійства): “Бібліотека це не нудно, особливо вночі ніколи ще не була в бібліотеці - це для мене екстрім, дуже приємно відчути цю атмосферу, нічну атмосферу бібліотеки”.Діти мали доступ до усіх полиць із книгами. Окрім нічного читання розважались конкурсами, дивились фільми, пили каву із солодощами. А ще організували театральну сценку про піратів. Шкільні канікули дозволили юним читачами насолодитись враженнями сповна, ніч в бібліотеці завершилась о 7 ранку.
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 23 березня 2009
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