Провести ніч у бібліотеці запросили львівських школярів.

Так у місті розпочали Всеукраїнський тиждень дитячого читання. Дійство відбувалось у Центральній дитячій бібліотеці Львова. Провести ніч поруч із книгами зголосились більше 30 школярів. Обов’язковою умовою був письмовий дозвіл батьків.Наталія Бібіка (завідувач відділу обслуговування Центральної дитячої бібліотеки): “Наші діти ходять всюди навіть, нічні клуби, а чому бібліотека не може скласти конкуренцію нічному клубу. В клубі діти потанцюють, а тут вона і почитає книжку і послухає думки друзів і подивиться на нічну бібліотеку отримає задоволення і бібліотекар і дитина”.Леся Диванчук (учасниця дійства): “Бібліотека це не нудно, особливо вночі ніколи ще не була в бібліотеці - це для мене екстрім, дуже приємно відчути цю атмосферу, нічну атмосферу бібліотеки”.Діти мали доступ до усіх полиць із книгами. Окрім нічного читання розважались конкурсами, дивились фільми, пили каву із солодощами. А ще організували театральну сценку про піратів. Шкільні канікули дозволили юним читачами насолодитись враженнями сповна, ніч в бібліотеці завершилась о 7 ранку.