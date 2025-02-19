Внаслідок обстрілу четверо людей поранено, серед них – дитина. Детальніше про наслідки кремлівського терору розповів 24 Каналу речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

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"Атака була в кілька хвиль"

Окупанти спрямували "Шахеди" на густонаселений район Одеси. Ворог намагався поцілити по критичній та енергетичній інфраструктурі.

Ніч після Ер-Ріяду була "спекотною" для Одеси та Одеського району. Можливо, буде продовження, але друга серія вже називатиметься "Ласкаво просимо, містере Келлог",

– зауважив Братчук.

Внаслідок ворожого обстрілу в Одесі залишилися без опалення 14 шкіл та 13 дитячих садочків. Майже 500 багатоповерхівок без опалення та електроенергії, а це близько 80 тисяч абонентів.

Лютий виправдовує свою назву. Й на Півдні, зокрема в Одесі, морози, тож час для атаки росіяни вибрали невипадково,

– мовив речник Української добровольчої армії.

Також склалася складна ситуація з дитячою поліклінікою та дитсадком, які зазнали досить серйозних руйнувань. Півсотні дітей зі зруйнованого садочка перенаправлені до інших дошкільних закладів. А школярів, школи яких через ворожий наліт без тепла та світла – поки на дистанційному навчанні.

Братчук додав, що атака була в кілька хвиль, через що рятувальники не могли відразу ліквідовувати наслідки обстрілу. Нині у місті працюють Пункти незламності, де люди можуть отримати мінімальні соціальні послуги. Зокрема, зарядити телефони або інші гаджети, отримати гарячий чай, каву тощо.

До слова, Повітряні сили ЗСУ у ніч з 18 на 19 лютого збили 106 ударних БпЛА. Ще 56 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені.