Уряд через коронавірус заборонив розважальним закладам та закладам громадського харчування (нічним клубам, барам, ресторанам і кафе) працювати з 23 до 7 години. Поліція в Одесі пішла до туристичного району Аркадії після 23 години з рейдом та виявила, що чимало закладів цю вимогу влади ігнорують.

Правоохоронці в Одесі виявили низку закладів, які попри заборону після 23 години обслуговували відвідувачів. Такі заклади на вимогу поліції зачиняли. Це підтвердили журналісти "УСІ", які супроводжували поліцію в рейді.

Зверніть увагу "Вірус не прокидається о 23-й": в Одесі ресторатори масово вийшли на протест – фото й відео

Видання пише, що клієнтам у деяких закладах дозволили доїсти замовлене (наприклад, в "Італійській піцерії" станом на першу годину люди все ще доїдали), а в інших (наприклад, у "Стамбулі") відвідувачів попросили піти негайно – комусь при цьому запакували їжу в судки, а інші відвідувачі пішли просто геть, відмовившись платити.



В Одесі поліція вирішила перевірити, як працюють заклади харчування / Фото "УСІ"

Поліція, зауважимо, заходить не до всіх закладів, які працюють, а лише за "певним маршрутом", як повідомили місцеві журналісти. Наприклад, в клубі "Ібіца" відбувається концерт, але цього закладу в "маршрутному листі" правоохоронців начебто немає.

"Ібіца" планує концерт після півночі: дивіться відео

Утім, більшість закладів працюють правильно: на винос, не запускаючи клієнтів досередини.

Представник поліції Одеської області Дмитро Аверченко повідомив, що закладам, які проігнорували постанову Кабміну про заборону роботи після 23 години, загрожує штраф від 34 тисяч гривень і миттєве закриття.

Рейд правоохоронців в Одесі по закладах, які ігнорують карантин: відео

Читайте також За тиждень в Одесі близько 100 людей інфікувалися кишковою паличкою, половина з них діти