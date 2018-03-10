Нічні погоні: у Києві та Рівному постраждали 5 поліцейських
У Києві та Рівному 5 поліцейських отримали травми під час несення служби. Сталося це в ніч на 10 березня.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв.
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"Сьогодні вночі одночасно в м Київ та м Рівне отримали травми під час несення служби п'ятеро поліцейських. При схожих обставинах, переслідуючи правопорушників, які навмисно скеровували свої автівки на таран поліцейських авто", – написав Князєв.
Відео затримання правопорушника у Рівному
Повідомляється, що порушники затримані та поміщені до ізолятору тимчасового тримання.
"Машину-то ми відремонтуємо, буде як нова. А от яка ціна життя і здоров'я поліцейських. Повсякденна практика, яка стає сумною статистикою", – заначив Сергій Князєв.
Деталі поки встановлюються.
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