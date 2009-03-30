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Нічний потоп

21:34, 30 березня 2009 371

Через прорив водогону на Троєщині десятки авто затопило на паркінгах.

Десятки приватних автомобілів опинилися до половини у воді на затоплених автостоянках у київському мікрорайоні Троєщина. У ніч з суботи на неділю прорвало водогін на схилі над двома паркінгами, що на вулиці Бальзака. Вода буквально за кілька секунд уже заливала стоянки, розташовані на кілька метрів нижче рівня прориву. Анатолій Денисюк (працівник автостоянки - свідок події): "Відразу хлопок такий був, як вибух, і фонтан бив в повітря, десь метра 2 такий фонтан. І вода йшла на дорогу, тут маршрутки вже почали ходити, коліс не було видно. А потім вода підмила пісок і весь потік хлинув на стоянку. І всі 4 стоянки було затоплено. Буквально хвилин 15-20 і підлогу стоянки було вже залито. Натиск був дуже сильний."Найбільше постраждали автомобілі, розташовані саме під схилом. А декілька авто, кажуть свідки, повністю залило болотом. Водії та працівники стоянки розповідають - вода безперервно текла з доволі великого прориву майже чотири години, коли врешті приїхала аварійна бригада "Водоканалу". Анатолій Денисюк (працівник автостоянки - свідок події): "Це трапилося о 4 години 45 хвилин по новому часу. Ми відразу оперативно подзвонили, викликали аварійку, адміністрації нашій повідомили, викликали, але адміністрація не приїжджала довго. Потім ще в міськадміністрацію дзвонили київську і лише на початку сьомої приїхала аварійка."Водії намагалися виїхати із затопленої стоянки, але не усі автомобілі завелися. Тим часом столичні посадовці запевняють: їх совість чиста. Комунальники відповідати за інцидент не будуть, бо мовляв, парковка та була незаконна.   
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 30 березня 2009
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