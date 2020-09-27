У Нідерландах кількість нових випадків зараження коронавірусом 27 вересня досягла рекордного рівня – 2 999 випадків. Востаннє рекорд хворих за добу в країні зафіксували 25 вересня. Тоді інфікованих було 2 777.

Станом на 27 вересня кількість хворих на COVID-19 в Нідерландах становить 111 626 осіб. За попередню добу від ускладнень коронавірусу в країні померло 8 людей. Про це повідомляє NOS.

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Що відомо про коронавірус у Нідерландах

Загальна кількість померлих від COVID-19 в Нідерландах становить 6 374. За останні сім днів реєстрували в середньому 14 смертей на день. Додамо, що тиждень перед тим в країні фіксували чотири смерті за добу.

Середня кількість хворих за добу в Нідерландах цього тижня становить 2 552 осіб. Натомість, минулого тижня щодня фіксували в середньому 1 667 заражених.