Ніхто не може забирати в українців житло через борги за комуналку, – Рева

У Міністерстві соціальної політики зазначили, що в українців не можуть забирати житло за борги по житлово-комунальних послугах.

Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, передає "РБК-Україна".

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"Якщо ми заберемо у людини житло, ми проблему вирішимо? Ми створимо додаткові проблеми, тому що далі таку людину треба соціально захистити, де тут вигода? Тому я хотів би всіх заспокоїти: ніхто, ніколи, з точки зору житла в людини за борги за комунальні послуги забирати не може і не буде", – запевнив міністр.

Нагадаємо, 5 грудня Президент України Петро Порошенко поставив свій підпис під законом "Про житлово-комунальні послуги". Реалізація положень закону сприятиме демонополізації та дерегуляції у сфері житлово-комунальних послуг, підвищенню їхньої якості, забезпеченню можливості контролю щодо їхнього наданням, оновленню житлового фонду та підвищенню ефективності його управління.