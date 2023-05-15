Про це заявила голова комітету німецького Бундестагу з питань оборони Марі Агнес Штрак-Циммерманн.

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Німеччина розв'язує питання боєприпасів одночасно для України та НАТО

"Питання забезпечення боєприпасами не лежить у площині забезпечення фінансуванням, це питання виробництва і воно стоїть не лише перед Німеччиною, це питання актуальне по всій Європі. Йде російська агресія, для виробництва потрібні великі ресурси і це не так вже й просто, Україні потрібно дійсно багато (боєприпасів – 24 Канал), більше, ніж ми можемо виробляти паралельно", – заявила Марі Агнес Штрак-Циммерманн.

За її словами, Бундестаг шукає можливість виробляти боєприпаси не лише для України, а й для НАТО.

Це не лише питання України, ми зараз постачаємо вам боєприпаси з наших власних запасів. На превеликий жаль, ці запаси ніколи не були достатніми, багато людей думали, що живуть у раю і нічого ніколи не станеться. Це ганьба, що Німеччина та інші європейські країни реагують зараз і не зробили цього у 2014 році. Але, що важливо, нарешті всі усвідомили, що відбувається в Україні, а це добре не тільки для вас, а й для нас теж, для європейської свободи та демократії,

– зазначила вона.

При цьому, на думку політика, виробнича потужність військової промисловості має бути нарощена.

"ВПК виробляє боєприпаси та будь-яку іншу продукцію, коли є покупець, який купує. Армія Німеччини та інших країн проводила такі закупівлі, але не в тих кількостях, які нам потрібні сьогодні. Тому продуктивна потужність німецького ВПК нарощується і дуже швидкими темпами", – підсумувала Марі Агнес Штрак-Циммерман.

Нагадаємо. Під час свого візиту 14 травня до Німеччини Володимир Зеленський подякував тамтешній владі за потужну військову допомогу.