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      ДТП НА ЖИТОМИРЩИНІ НОРМАНДСЬКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
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      ДТП НА ЖИТОМИРЩИНІ НОРМАНДСЬКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      Німеччина: Бокс

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      Фантастична шестірка розпочинає боротьбу.

      Безпрецедентний турнір боксерів професіоналів розпочнеться сьогодні ввечері у Берліні. Шестеро представників другої середньої ваги визначать найкращого у своєму дивізіоні.Першими на ринг вийдуть Артур Абрахам та Джермейн Тейлор. Вірменський німець заледве вписався у категорію, показавши максимальну допустиму вагу - 76 кілограмів та 200 грам. Абрахам нагадаємо не зазнав на рингу ще жодної поразки, щоправда досі Артур виступав у першій середній вазі. На 800 грамів легшим виявився колись абсолютний чемпіон у дивізіоні в якому і відбувається турнір американець Джермейн Тейлор.Його славні часи, втім здається уже позаду. В останніх 4-х своїх поєдинках Тейлор здобув лише одну перемогу. Також в рамках колового етапу SuperSix сьогодні на ринг у Лондоні вийдуть Карл Фроч та Андре Діррел.
      blog_ava
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      Новини за 17 жовтня 2009
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