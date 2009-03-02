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Німеччина: Футбол

11:31, 2 березня 2009 271

"Вольфсбург" піднявся на четверту сходинку в чемпіонаті.

Вовки з’їли Гамбург, а заодно і три очки. "Вольфсбург" продовжує набирати бали на командах, які претендують на чемпіонство у цьогорічній Бундеслізі. Обігравши "Герту" в минулому турі, хлопці Фелікса Магата не залишили шансів "Гамбургу". Вже на 24 хвилині підопічні Мартіна Йола програвали 0:2.Найкращий бомбардир команди Графіте оформив дубль, спочатку вразивши ворота Роста із пенальті, а потім із гри. Скоротити відставання від "вовків" "Гамбург" намагався на 72 хвилині. Втім на гол Герреро одразу ж відповів Джеко. 3:1 - "Вольфсбург" тишком-нишком вийшов на четверту сходинку у чемпіонаті. Особливо порадувала перемога "Вольфсбурга" Берлінську "Герту" Андрія Вороніна, яка ще в суботу здобула свої три очки. У матчі із мюнхенгладбахською "Боруссією" український форвард став автором першого м’яча столичної команди. Вдруге "Боруссію" засмутив до перерви Дардаї. Мюнхенгладбахці зуміли відповісти лише реалізованим пенальті Бредлі. В неділю Мюнхенська "Баварія" у Бремені, граючи в більшості із 15 хвилини матчу так і не змогла забити "Вердеру"."Герта" повертається на вершину Бундесліги. На одне очко менше у "Гамбурга", на два у "Хоффенхайма". "Вольфсбург" обходить "Баварію" за рахунок кращої різниці забитих та пропущених м’ячів. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 2 березня 2009
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