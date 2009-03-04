Німеччина: Футбол

"Майнц" продовжує похід за кубковим трофеєм.

У чвертьфінальному поєдинку кубка Німеччини "Шальке" не впоралось із нижчоліговим "Майнцом". Найчастіше небезпека коло воріт обох команд виникала після стандартів. Від удару Крстаїча колишню команду Вороніна врятувала лише стійка. В подібній ситуації вже "Шальке"довелось непокоїтись за безпеку власних воріт.Власний гравець змусив Нойєр демонструвати весь свій голкіперський талант. Радісний клоун, присутній на трибунах, все ж таки зміг побачити гол у поєдинку. Подарував йому таку можливість Банче на 88 хвилині. 1 - 0 - "Майнц" - перший півфіналіст кубка Німеччини.