Німеччина: Футбол

Мюнхенська "Баварія" вилетіла із кубка країни.

Клінсманну щастить лише у Лізі Чемпіонів. Мюнхенська "Баварія", розгромивши в 1/8 євротурніру "Спортінг", у внутрішніх змаганнях продовжує показувати низькій результати. Для чвертьфінального матчу кубка Німеччини "Баварцям" довелось їхати у Леверкузен. Гольова засуха у поєдинку із Байєром продовжувалась до 54-ої хвилини. Спочатку за фармацептів забив Транквіліо Барннетта. Подвоїв перевагу Відаль. Здавалось, що після третього голу Хельмеса "Баварії" не допоможе і реанімація. Ален хоча леверкузенців і називають, фармацевтами, допінг знайшовся і у мюнхенців. З інтервалом у дві хвилини Лусіу та Клозе скорити перевагу Байєра до одного м’яча. Інтрига у матч зникла на другій доданій хвилині - Кіслінг забив четвертий гол Леверкузена. 4:2 - тепер для "Баварії" у Німеччині існує лише Бундесліга. Разом із "Байєром" пройшов у півфінал і бременський "Вердер", розгромивши на виїзді "Вольфсбург" із рахунком 5:2. "Гамбург" здолав нижчоліговий "Вехен". Днем раніше представник другої Бундесліги "Майнц" вибив "Шальке".