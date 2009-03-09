Німеччина: Футбол

Воронін поставив на коліна "Енергі".

Український нападник самотужки розібрався з командою з Котбуса, зробивши свій перший хет-трик у футболці "Герти". Втім, розпочиналася гра не надто радісно для столичної команди. Після штрафного у виконанні захисника господарів Кагдаса Акана курйозний гол на совісті стража воріт берлінців Ярослава Дробни.Аби якось підняти настрій власному голкіперу, за справу взявся Воронін. На 12 сантиметрів вищий Раделіч не зміг завадити уродженцю Одеси влучно пробити головою. Минає ще 10 хвилин і Андрій перед лінією воріт підправляє постріл Рафаеля – 1:2.Справжній шедевр 11 номер "Герти" створив уже в 2-му таймі. Українець ніби й не помітив захисників "Енергі", що по черзі намагалися завадити Вороніну оформити хет-трик. Цей гол став уже 10 для Андрія у поточному чемпіонаті і вивів його до топ-десятки кращих бомбардирів "Бундесліги".Здається, знайшла свою гру мюнхенська "Баварія". Підопічні Юргена Клінсмана знову, як і в матчі Ліги Чемпіонів проти "Спортінга", забили 5 м'ячів. Цього разу під гарячу руку "червоним" потрапив "Ганновер" - більш, ніж упевнена перемога – 5:1.Найближчий переслідувач "Герти" - "Гамбург" - був розбитий аутсайдерами із Мемхенгладбаху 4:1. "Хоффенхайм" і "Вердер" голів не забивали. Прогнозовані домашні перемоги здобули "Вольфсбург", "Штутгарт" та "Шальке".Перемога, здобута завдяки Вороніну, збільшила перевагу "Герти" над другою командою "Бундесліги" до 4-ох очок. По 42 пункти набрали відразу 4 команди. До 3 лідерів входять наразі "Баварія" та "Хоффенхайм", в яких абсолютно ідентичні навіть додаткові показники. "Гамбург" опустився з 2 на 5 позицію.