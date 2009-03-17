Німеччина: Футбол

Конкурент Тимощука залишається ще на рік.

Капітан "Баварії" Марко ван Боммель продовжив співпрацю з клубом до 2010 року. 31-річний опорний півзахисник розраховував на дворічне продовження контракту, втім, посилаючись на вік, керівництво мюнхенців категорично відмовило. Згадаємо, саме із відходом із "Баварії" ван Боммеля на вакантну позицію сватали Анатолія Тимощука, а український капітан пітерського "Зеніта", як відомо, вже однією ногою у німецькому гранді. Тож, очевидно, що на українця вже у наступному сезоні чекає неабияка конкуренція, адже ван Боммель практично незамінний в команді впродовж 3 років, що виступає у Мюнхені.