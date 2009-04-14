Німеччина: Футбол

Воронін попросив вибачення за червону картку.

"Я більше не буду". Такий основний лейтмотив звернення Андрія Вороніна, опублікованого в журналі "Кікер". Український нападник підвів свою команду у поєдинку проти "Ганновера", який "Герта" програла і продовжила своє падіння з вершини турнірної таблиці Бундесліги. Андрій не зміг упоратися з емоціями на 89-й хвилині матчу, коли його команда вже поступалася з рахунком 0-2 і мала мінімальні шанси врятувати гру. Втім важливіше, що 11-й номер берлінської команди пропустить три наступні матчі - проти "Вердера", "Хоффенхайму" та "Гамбурга". "Це було моє перше і, сподіваюся, останнє вилучення в кар'єрі. Я страшенно розчарований, що не зміг стриматися" - цитує Вороніна "Кікер". "Герті", яка вже зазнала трьох поразок поспіль тепер доведеться грати без свого кращого бомбардира - в активі українця вже 11 голів у цьому чемпіонаті Німеччини. Цікаво, що червона картка Вороніна стала для "Герти" першою в цьому сезоні. І водночас ювілейною, тисячною, в історії Бундесліги.