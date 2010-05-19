Згідно із повідомленням федерального статистичного відомства у 2009 році у Німеччині народилося 651 тисяча дітей. Це при тому, що населення країни становить менш близько 83 мільйонів осіб.
У порівнянні із 2008 роком показники народжуваності скоротилися на 3,6% або на 30 тисяч дітей. З огляду на ці цифри минув рік став найнижчим за кількістю немовлят, починаючи з 1948 року.
В той же час рівень смертності в державі скоротився лишень на 0,2%. Таким минулого року смертність серед німецьких громадян перевищила народжуваність на 190 тисяч. В 2008 році негативний приріст населення в Німеччині був на рівні 168 тисяч осіб.
Зі слів міністра у справах сім’ї у федеральному уряді Крістіни Шредер, падіння народжуваності пов'язане зі зменшенням кількості жінок у Німеччині. Тільки за останні чотири роки кількість жінок у віці від 15 до 49 років скоротилася в Німеччині більш ніж на півмільйона.
Німеччина стоїть на порозі глибокої демографічної кризи
Показники народжуваності та смертності серед громадян ФРН свідчать про наближення великої демографічної кризи.
Згідно із повідомленням федерального статистичного відомства у 2009 році у Німеччині народилося 651 тисяча дітей. Це при тому, що населення країни становить менш близько 83 мільйонів осіб.