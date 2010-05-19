Згідно із повідомленням федерального статистичного відомства у 2009 році у Німеччині народилося 651 тисяча дітей. Це при тому, що населення країни становить менш близько 83 мільйонів осіб.



У порівнянні із 2008 роком показники народжуваності скоротилися на 3,6% або на 30 тисяч дітей. З огляду на ці цифри минув рік став найнижчим за кількістю немовлят, починаючи з 1948 року.



В той же час рівень смертності в державі скоротився лишень на 0,2%. Таким минулого року смертність серед німецьких громадян перевищила народжуваність на 190 тисяч. В 2008 році негативний приріст населення в Німеччині був на рівні 168 тисяч осіб.



Зі слів міністра у справах сім’ї у федеральному уряді Крістіни Шредер, падіння народжуваності пов'язане зі зменшенням кількості жінок у Німеччині. Тільки за останні чотири роки кількість жінок у віці від 15 до 49 років скоротилася в Німеччині більш ніж на півмільйона.