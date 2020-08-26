У Німеччині викрили підпільну тютюнову фабрику, на якій працювали вихідці з України та Польщі. За даними правоохоронців, щотижня фабрика виготовляла до 10 мільйонів цигарок.

Нелегальна фабрика була розташована у землі Північний Рейн-Вестфалія біля міста Клеве. Заснували її ще у 2016 році. Про це з посиланням на представників митної служби повідомляє Deutsche Welle.

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Головною країною для збуту нелегальних цигарок була Британія. Прибуток від продажу однієї вантажівки з товаром становив близько трьох мільйонів євро.

Вилучили мільйони цигарок

На місці злочину затримали 12 осіб: усі вони – вихідці з Польщі та України. Також поліцейські вилучили 11 мільйонів цигарок, шість тонн тютюну та усю техніку, необхідну для нелегального виробництва.

Фабрика була дуже якісно обладнана

Митники заявили, що нелегальні виробники обладнали свою фабрику дуже професійно. Щоб запах тютюну не проникав на вулицю, виробничі зали мали спеціальну ізоляцію. Електроенергію виробляли генератори, встановлені на фабриці.

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