Німеччини: Футбол

"Гамбург", "Баварія" та "Вольфсбург" продовжують переслідувати "Герту".

В гонитві за "Гертою". "Гамбург" із однойменного міста у черговому турі Бундесліги не втратив очок і продовжив разом із "Баварією" та "Вольфсбургом" переслідування берлінського клубу Андрія Вороніна у турнірній таблиці. Хлопці Мартіна Йола ще до перерви позбавили матч із "Енергі" будь-якої інтриги. На 32-ій майбутній баварець Івіца Оліч не залишив шансів голкіперу із Котбуса. Через 7 хвилин увесь захист "Енергі", навчений гірким досвідом гри хорвата на другому поверсі, взявся за його опіку. А Троховсі пробив напряму у ворота, Тремель залишився стояти як вкопаний. 2:0. У ще одному матчі неділі "Вердер" у Бремені заніс у ворота "Штутгарта" чотири сухі м’ячі."Герта", не в останню чергу завдяки Вороніну, продовжує втримувати лідерство. На 4 очки менше одразу у трьох команд: "Баварії", "Вольфсбурга" та "Гамбурга". "Хоффенайм", не вигравши жодного матчу у цьому році потроху вилітає із чемпіонської гонки.