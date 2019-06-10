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      Нинішній склад АМКУ працює юридично дуже грамотно, – юрист

      41 Читать новость на русском
      АМКУ
      АМКУ / https://www.business.ua

      Антимонопольний комітет України посилився грамотними юристами і зараз набагато рідше програє в судах за позовами компаній, звинувачених і оштрафованих за нечесне ведення бізнесу.

      Про це 112.ua розповів юрист, партнер групи компаній Berylstone Денис Фетисов, йдеться в статті "Батіг чи пряник: В чиїх інтересах діє Антимонопольний комітет в Україні".

      "Нинішній АМКУ працює юридично дуже грамотно: виграти проти комітету в суді, з урахуванням твердої, вибудуваної відповідно до букви закону стратегії, дуже непросто", – говорить Фетисов.

      Крім того, він хвалить АМКУ за спрощення процедури отримання дозволів на концентрацію.

      "Процедура отримання дозволів на концентрацію при нинішньому складі АМКУ стала більш прозорою і зараз займає менше часу", – говорить Фетисов.

      Відзначаючи дії нинішнього складу АМКУ, учасники ринку говорять, що в колишні, домайданні роки, Антимонопольний комітет найчастіше грав роль батога, який влада використовувала в якості одного із засобів залякування учасників ринку. З приходом на посаду голови комітету Юрія Терентьєва змінився підхід в комунікації між АМКУ та бізнесом у сторону відкритості.

      Нагадаємо, нещодавно Антимонопольний комітет оштрафував найбільші автомобільні мережі заправок WOG, OKKO і SOCAR на загальну суму 77 мільйонів ​​гривень за вчинення антиконкурентних узгоджених дій в 2017 році, коли ціни на бензин виросли на 17,4%, а на дизельне паливо – на 20,7 %.

      blog_ava
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      Теги: Новини України АМКУ Судді
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