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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Нітрати у воді

17:21, 2 квітня 2009 468

Через тричі перевищений вміст нітратів у водогоні закрито школу та дитсадочок.

Через втричі більший за норму вміст нітратів у воді закрито школу, дитсадок та відключено водопостачання майже чотирьом тисячам мешканців селища Рудно під Львовом. Забруднення виявили під час планової перевірки підприємства, яке постачає воду у селище. За попереднім висновком санепідемстанції, нітрати потрапили у водозабір Рудного із талими водами. Іван Безділь (селищний голова Рудно): "Селище дуже густо заселене, і вигрібні ями дуже щільно з водозабором є. Але ті нітрати, по висновках фахівців, могли попасти і 20-30 км від водозабору."Водопостачання у цьому селищі-передмісті Львова, поновлять лише тоді, коли нітратів у воді з водогону поменшає. А наразі мешканцям Рудного пропонують використовувати привізну воду - за гроші. Іван Безділь (селищний голова Рудно): "Це є завізна вода. Зараз їде машина, розвозить воду. Правда, вона є платна."Леся Благута (мешканка смт Рудно): "З понеділка немає і не довозять питну воду. В мене, наприклад, гроші розраховані на харчування до зарплати, а я вимушена витрачати їх, щоби купити питної води."За три доби, що минули від моменту виявлення перевищеного вмісту нітратів, концентрація цих шкідливих речовин у воді зменшилась, однак все ще вища норми. Відтак забруднену воду з водозабору зараз відкачують.   
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 2 квітня 2009
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