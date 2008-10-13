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      "Нівроку"

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      "Нівроку"

      Місце зустрічі змінити не можна... В Тернополі вчотирнадцяте поспіль прогримів один із наймасштабніших всеукраїнських культурних фестів "Файне місто Нівроку".

      Цьогоріч організатори вирішили відійти від класичної концепції і дещо змінили формат свята. А відтак і саме дійство перенесли із центру на околиці Тернополя.Олександр Домбровський (Голова оргкомітету фестивалю): “В центрі міста в історичних місцях багато проводиться заходів інших. Нам же потрібно було якось вирватись, виділитись“.Юрко Зелений (речник фестивалю): “Тут немає метро, як у столиці наприклад, трамваїв якихось. Але це не стало на заваді людям сюди добратися на кінчик міста і таким чином певну урбан культуру винести в урбан стіни, урбан хащі“.Протягом двох днів відвідувачів фесту розважали близько 20 колективів із усіх куточків України - столичні "Н.Три", "Андерсон" та новий проект Олександра Піпи "@ трактор". А також рівненські "Мерва" та "От Вінта", хмельницька "Моторролла", львівська "Анна" та тернопільчани "Холодне Сонце" й "Ті, що падають вгору". Шквал аплодисментів зірвав й дебютант, відомий багатьом користувачам мережі Інтернет, Петро Щур.Саме цей фестиваль, підкреслюють музиканти, завдяки теплому прийому та вдячній публіці, давно знаходиться у категорії найулюбленіших.Сеня Присяжний (гурт "Моторролла"): “Вперше група “Моторолла“ виступала на цьому фестивалі у далекому 1996 році, зараз на дворі 2008, це, вважайте, 12 років, і цей фестиваль не те що виживає, ви сьогодні бачите, що це грандіозний альтернативний фестиваль“.Наступного року організатори обіцяють влаштувати іще масштабніше шоу. Так чи інакше "Нівроку" відзначатиме 15-річчя.
      blog_ava
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      Новини за 13 жовтня 2008
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