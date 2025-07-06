Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Вранці 6 липня близько 5:56 у столиці на деяких областях оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога!

– написали у ПС.