Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
Вранці 6 липня близько 5:56 у столиці на деяких областях оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку.
Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога!
– написали у ПС.
У неділю, 6 липня, у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу. Є загроза застосування ракетного озброєння.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
Вранці 6 липня близько 5:56 у столиці на деяких областях оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку.
Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога!
– написали у ПС.