Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), зобов'язала облгази зазначати персональний газовий код споживача в електронному кабінеті та платіжці.

Про це йдеться у рішенні регулятора, ухваленому на засіданні 26 серпня.

Зокрема, у рішенні зазначається, що оператор газорозподільних мереж зазначає EICкод побутового споживача в його електронному кабінеті та в платіжному документі.

Зміни, які комісія внесла до Кодексу газорозподільних мереж, що регламентує роботу облгазів: На постійній основі в особистих кабінетах (за наявності) та щомісячно в платіжному документі побутового споживача зазначає його EIC-код та EIC-код (за наявності) його точки комерційного обліку

EIC-код – це персональний газовий номер, який має кожне приміщення, куди підведені газові труби.

Для переходу до нового постачальника газу споживач має надати EIC-код свого будинку або квартири. Раніше ці відомості друкувалися на платіжках за газ. Але після того, як в Україні з 1 липня цього року спростили процедуру зміни постачальника газу, більшість облгазів припинили друкувати EIC-коди в платіжках. Тепер регулятор ринку – НКРЕКП – зробив розміщення персональних газових кодів на платіжках обов'язковим.

Нагадаємо, з 1 серпня в Україні почав працювати ринок газу для населення, і домогосподарства можуть вільно змінювати газового постачальника. Постачальники газу, зі свого боку, зобов'язані на початку місяця публікувати актуальні ціни.