Регулятор, впроваджуючи методологію RAB-тарифу з двома базами активів та низькою ставкою доходності на стару базу штучно створює умови, за якими вартість обленерго буде знецінена і їх можна буде приватизувати за зниженою вартістю.

Таку думку висловила нардеп фракції "Слуга народу", голова підкомітету з питань розвитку конкуренції та рівних умов для бізнесу Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Людмила Буймістер.





17 серпня пройшли громадські слухання НКРЕКП стосовно впровадження RAB-тарифу на розподіл електроенергії. Комісія наполягає на впровадженні регулювання з розділенням баз активів на стару та нову. Та нарахування ставки доходності на стару базу на рівні 3%. Буймістер переконана, що таким чином НКРЕКП зриває велику приватизацію, політику якої проводить Офіс Президента.



"Велика приватизація з вигідними умовами – це курс Президента, який він неодноразово декларував. Дмитро Сенніченко, голова Фонду Держмайна, також неодноразово заявляв, що чекає стимулюючий тариф для початку процесу приватизації державних обленерго, інакше зношені державні активи будуть продані за безцінь. В той час, як впровадження РАБ-тарифу з європейською методологією (1 база активів зі ставкою доходності на рівні WACC) збільшує вартість активів державних обленерго з 2 – 3 мільярдів гривень до 10 – 13 мільярдів гривень", – заявила депутатка.



На її думку, регулятор, впроваджуючи методологію подібну до RAB-тарифу часів уряду Азарова: з двома базами активів та низькою ставкою доходності на стару базу, штучно створює умови, за якими вартість обленерго буде знецінена. Разом з тим, нардеп підкреслює, що учасники ринку неодноразово акцентували на цьому увагу під час обговорення, але НКРЕКП не звертали увагу на ці зауваження.



На її думку, відмова від європейского курсу у впровадженні RAB-регулювання – це спосіб зробити вигідні умови для покупки державних обленерго "олігархами", щоб потім підняти ставки доходності і зробити бізнес розподілу електроенергію вигідним для нових власників.



"Головна мета – менше грошей для мереж, щоб вони коштували дешевше для приватизації і "прикриватися" вічними байками популістів про зростання тарифів. Те, що робить регулятор зараз – це імітація реформ, повернення до "азарівщини" і спроба приховати за цими метаннями продаж обленерго за безцінь. Дуже схоже, що Регулятор реалізує нову схему одного відомого політика з профільного комітету ВР, котрому байдуже, що таким чином і він, і Держрегулятор ігнорує курс Президента на велику приватизацію", – заявляє Буймістер.





Нагадаємо, в Міненерго закликали НКРЕКП переглянути методологію RAB-тарифу на користь європейського підходу.