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Нємцова - у мери!

Фінансові ринки 09:45, 13 березня 2009 264

Колишній радник Віктора Ющенка може стати мером Сочі.

Російський опозиційний рух “Солідарність” висунув Боріса Нємцова кандидатом на посаду мера Сочі. Зазначимо, саме Сочі у 2014 році прийматиме Зимову Олімпіаду. На засіданні бюро “Солідарності” кандидатуру Нємцова підтримали одноголосно. Висуванець вже подав документи до виборчої комісії на реєстрацію кандидатом на посаду голови міста.Дострокові вибори мера Сочі відбудуться 26 квітня. Подання заяв на посаду голови міської адміністрації спливає 26 березня. Вибори були призначені після відставки попереднього мера Владіміра Афанасенкова, який пішов з поста за станом здоров’я у жовтні минулого року.Раніше опозиціонери висловлювали сумніви в доцільності участі у перегонах. Опоненти команди Путіна-Мєдвєдєва стверджують, що вибори мера міста, яке прийматиме Олімпіаду навряд чи будуть чесними. Сам Нємцов заявив, що якщо станеться диво і вибори будуть чесними, в опозиції - стовідсотковий шанс перемогти.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 13 березня 2009
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