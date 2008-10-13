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      Нобелівська премія

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      Нобелівська премія

      Нобелівську премію з економіки отримав американський економіст Пол Кругман.

      Шведська королівська академія наук достойно оцінила його аналіз міжнародної торгівлі та економічної активності. За свою наукову роботу 55-річний Пол Кругман отримає 10 млн. шведських крон - тобто 1 млн. 400 тис. доларів. Пол Кругман - професор економіки та міжнародних відносин, викладає у Прістонському університеті в Нью-Джерсі. З 2000 року він веде колонку в газеті The New-York Times. Теорія, за яку вчений отримав Нобелівську премію, повною мірою пояснює причини глобальної урбанізації, а також висвітлює наслідки вільної торгівлі та глобалізації.Зазначимо, нобелівську премію в галузі економіки вручають з 1968 року. Вона не входила в початковий набір призів. Її заснував Центральний Банк Швеції з нагоди свого 300-ліття і в пам'ять про винахідника динаміту Альфреда Нобеля.
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      Новини за 13 жовтня 2008
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