Нобелівській лауреатці Алексієвич погрожували через виступ в Одесі

Нобелівський лауреат з літератури Світлана Алексієвич скасувала лекцію у "Зеленому театрі" Одеси, яка мала відбутися у середу, 8 вересня.

Про це мовиться у повідомленні, розміщеному на Facebook-сторінці театру.

Лекцію скасували через анонімні телефонні погрози на адресу письменниці.

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"Я дізналася, що організатори нашої зустрічі отримують погрози, а також я особисто. Звинувачують мене в якихось абсолютно надуманих образах, завданих українцям. Цього жодним чином не може бути, оскільки моя мама – українка, я народилася в Україні і завжди відчувала в собі українську кров", – пояснила Алексієвич.

Вона додала, що заради спільної безпеки зустрічі скасували. Також нобелівська лауреатка подякувала усім, хто мав намір відвідати зустріч.

Кошти на проведення зустрічі збирали чeрeз краудфандингoвий прoeкт "Привeзи Нoбeлівськoгo лаурeата до Oдeси" на платфoрмі "Моє місто". Їх повернуть усім благодійникам.