Nokia анонсувала вихід свого "найочікуванішого смартфону"

Компанія Nokia офіційно підтвердила, що 21 серпня представить свій "найочікуваніший смартфон". Експерти прогнозують, що мовиться про флагманський смартфон Nokia 9.

Про це пише PhoneArena.

"Ми дуже раді представити вам захід для смартфонів Nokia про один із найбільш очікуваних телефонів, 21 серпня. Залишайтеся з нами!", – сказано на офіційному блозі Nokia.

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За чутками, смартфон буде працювати на процесорі Snapdragon 845, він отримає OLED-дисплей з вбудованим в нього сканером відбитків пальців. Ймовірно, майбутня новинка буде конкурувати з флагманами Samsung Galaxy S9 та iPhone X.

Окрім того, новинка від Nokia отримає просунуту камеру – над нею виробник працює у партнерстві з Carl Zeiss. Інсайдери говорять про потрійну основну камеру, що може отримати Nokia 9, однак ніякого підтвердження цьому поки немає.

Nokia 9 найвірогідніше буде працювати на чистому Android.

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