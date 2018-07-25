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Nokia готує смартфон з унікальною камерою, який буде далеко не всім по кишені

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Nokia готує смартфон з унікальною камерою
Nokia готує смартфон з унікальною камерою / Фото з відкритих джерел

Незабаром на ринку з'явиться новий флагманський смартфон Nokia, який має замінити смартфон Nokia 8 Sirocco. Однак, цінник на новому пристрої буде дуже високий – за чутками, нову Nokia можна буде придбати за 990 доларів (25 700 гривень).

Про це пише портал NokiaMob.

Як повідомляє видання, цей смартфон матиме назві Nokia 9 і стане першим пристроєм, що отримає складну основну камеру з багатьма модулями на задній панелі. Ця камера може бути створена спільно зі стартапом Light.

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Технологія Light дає змогу створювати знімки завдяки об'єднанню окремих кадрів, які отримані з декількох модулів одночасно. У компанії вже створили прототипи, що роблять фотографії роздільною здатністю 64 Мп.

Технологія Light

Технологія Light

Також, за чутками, нова Nokia отримає безрамковий дизайн без вирізу вгорі екрану. Пристрій буде працювати на процесорі Qualcomm Snapdragon 845 та отримає 6 ГБ оперативки.

Ґаджет може стати першим смартфоном Nokia зі сканером відбитків пальців, який інтегрований прямо в екран.

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Теги: Смартфони Nokia Техно
Джерело: 24 Канал
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