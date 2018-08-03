Nokia увійшла в десятку найкращих виробників смартфонів на ринку

Попередній квартал став дуже хорошим для ринку смартфонів та багатим на події. Компанія OnePlus обійшла Samsung та Apple на ринку преміальних пристроїв в Індії, а Huawei виборола друге місце на глобальному ринку у Apple. Але особливої уваги заслуговує успіх смартфонів Nokia, які показали неймовірно швидке зростання.

Про це повідомляє Android Insider.

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Згідно з даними Counterpoint Research, за рік продажі смартфонів Nokia зросли на 782 %. Зрозуміло, такий великий показник можливий лише завдяки тому, що бренд Nokia повернувся на ринок зовсім нещодавно після довгої відсутності.

Проте повернення можна назвати успішним і навіть тріумфальним. Адже за короткий час виробництва смартфонів Nokia компанія HMD Global зуміла завоювати 1% ринку. Це дозволило їй увійти в десятку найбільших виробників смартфонів за показником поставок.

Успіх Nokia на ринку пояснюється не тільки впізнаваністю бренду. Компанія все робить правильно, і якщо вона продовжить в тому ж дусі, можна тільки гадати, яких успіхів вона доб'ється ще через рік.

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