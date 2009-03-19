Норвегія: Біатлон

Міхаель Грайс здобув другу перемогу в сезоні.

Повернення Грайса і провал українців. Приблизно так можна охарактеризувати старт восьмого етапу Кубка світу з біатлону, який завітав до норвезького Тронхейму. Спринтерську гонку на 10 кілометрів блискуче провів Міхаель Грайс. Німець, який не вражає у цьому сезоні відстрілявся в нуль і програв ходом лише легендарному Улє-Ейнару Бьорндалену. Норвежець своєю чергою схибив одного разу на стрільбі лежаче і поступився переможцеві 18 секундами. Срібло дозволило Бьорндалену захопити лідерство у загальному заліку Кубка світу. Третім спринт пробіг австрієць Сімон Едер, який стріляв бездоганно. Не вразили у гонці українці. Найкращий з наших В’ячеслав Деркач не закрив одну мішень, втім показав лише 43-ій результат і єдиний із українців кваліфікувався до перс’юту.