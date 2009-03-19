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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Норвегія: Біатлон

18:49, 19 березня 2009 236

Віта Семеренко рятує честь українського спринту.

Після провального виступу чоловіків у Тронхеймі, а також катастрофічних результатів однієї із сестер - Валентини - вже на першій стрільбі, місце у чільній десятці стало бальзамом на душу українських прихильників біатлону.Українка закрила усі мішені, стріляючи лежачи і лише одного разу схибила на стійці. У підсумку – VII сходинка. Перемогу ж на старті 8 етапу Кубка світу святкувала Ольга Зайцева, яка на 5,5 секунд випередила Хелену Йонссон із Швеції. Втім найбільше результати спринту потішили, мабуть, таки скандинавську спортсменку.Найближчі переслідувачки Йонссон у перегонах за Великим кришталевим глобусом - німкені Вільгельм та Нойнер - фінішували поза чільною десяткою, а отже відрив шведки від другого місця збільшився з 16 до 42 очок. Покращила свої позиції у загальному заліку і Віта Семеренко.Українка піднялася з 15-го на 14-те місце і тепер лише одним пунктом поступається фінській біатлоністці Кайсі Макаряйнен. Інші представниці "синьо-жовтої" команди фінішували у шостому десятку, тому й залікових очок не здобули.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 19 березня 2009
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