Норвегія: Біатлон

Віта Семеренко рятує честь українського спринту.

Після провального виступу чоловіків у Тронхеймі, а також катастрофічних результатів однієї із сестер - Валентини - вже на першій стрільбі, місце у чільній десятці стало бальзамом на душу українських прихильників біатлону.Українка закрила усі мішені, стріляючи лежачи і лише одного разу схибила на стійці. У підсумку – VII сходинка. Перемогу ж на старті 8 етапу Кубка світу святкувала Ольга Зайцева, яка на 5,5 секунд випередила Хелену Йонссон із Швеції. Втім найбільше результати спринту потішили, мабуть, таки скандинавську спортсменку.Найближчі переслідувачки Йонссон у перегонах за Великим кришталевим глобусом - німкені Вільгельм та Нойнер - фінішували поза чільною десяткою, а отже відрив шведки від другого місця збільшився з 16 до 42 очок. Покращила свої позиції у загальному заліку і Віта Семеренко.Українка піднялася з 15-го на 14-те місце і тепер лише одним пунктом поступається фінській біатлоністці Кайсі Макаряйнен. Інші представниці "синьо-жовтої" команди фінішували у шостому десятку, тому й залікових очок не здобули.