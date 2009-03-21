Норвегія: Біатлон

Наздогнати і перегнати.

Німкеня Андреа Хенкель стартувавши лише 10-ю зуміла здобути перемогу у перс’юті на етапі Кубка світу з біатлону в Тронхеймі. Хенкель стала однією із небагатьох спортсменок, що закрили абсолютно усі мішені на чотирьох стрільбах.Додайте до цього ще й швидке подолання траси і отримаєте рецепт тріумфу Андреа. Ольга Зайцева яка виграла спринт, поступилася німкені 13 секундами і стала другою, француженка Марі Брюне завоювала бронзову нагороду. Єдина не закрита мішень опустила українку віту Семеренко із 7-ї стартової позиції на 11-у. Олена Підгрушна - 51.Два промахи не завадили Оле Ейнару Бьорндалену виграти гонку переслідування серед чоловіків, навіть незважаючи на те, що норвежець стартував другим. Міхаель Грайс, який виграв спринт, промахнувшись 4 рази четвертим і фінішував. Другий - Едер, Сікора - третій. Єдиний з українців - В’ячеслав Деркач фінішував 36-им.